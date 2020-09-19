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"Путин – старичок, выпей "Новичок". В Хабаровске прошла акция протеста: фото, видео

19.09.2020, 14:18
Акция протеста в Хабаровске (фото - dvnovosti.ru)

Местные жители Хабаровска скандировали: "Путин - старичок, выпей "Новичок", протестующих пытались заглушить классической музыкой

Сегодня жители Хабаровска на площади имени Ленина провели 71-ю акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает DVhab.ru.

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"У многих из них плакаты и транспаранты в поддержку арестованного Сергея Фургала. Акции продолжаются уже третий месяц, но никто не намерен останавливаться", - отмечается в сообщении.

Акция в Хабаровске 19 сентября

Горожане под сильным дождем перекрыли главную улицу, они скандировали: "20 лет доверия нет", "Путина в отставку" и "Хабаровск, выходи", "Путин - старичок, выпей "Новичок".

Издание отмечает, что в правительстве Хабаровского края решили бороться с митингующими нестандартным образом. "Из всех колонок, что есть на площади имени Ленина, звучит аудиоконцерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена", - уточняется в сообщении.

Арина Толина
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