"Путин – старичок, выпей "Новичок". В Хабаровске прошла акция протеста: фото, видео

Местные жители Хабаровска скандировали: "Путин - старичок, выпей "Новичок", протестующих пытались заглушить классической музыкой

Сегодня жители Хабаровска на площади имени Ленина провели 71-ю акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает DVhab.ru.

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"У многих из них плакаты и транспаранты в поддержку арестованного Сергея Фургала. Акции продолжаются уже третий месяц, но никто не намерен останавливаться", - отмечается в сообщении.

Горожане под сильным дождем перекрыли главную улицу, они скандировали: "20 лет доверия нет", "Путина в отставку" и "Хабаровск, выходи", "Путин - старичок, выпей "Новичок".

«Путин-старичок, выпей "Новичок"!» pic.twitter.com/K1vVM3dXTH — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Издание отмечает, что в правительстве Хабаровского края решили бороться с митингующими нестандартным образом. "Из всех колонок, что есть на площади имени Ленина, звучит аудиоконцерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена", - уточняется в сообщении.

В Хабаровске пытаются сорвать митинги КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ. Вот это прямо огонь! Аж сорваться на митинг в Хабаровск захотелось! https://t.co/44hq6fKcv4 — lana (@multicolorcolor) September 19, 2020

СПРАВКА . Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия, он является членом ЛДПР. В 2018-м Фургал во втором туре выборов губернатора края обошел "единоросса" Вячеслава Шпорта более чем на 40%.

9 июля 2020-го Фургала задержали у его дома в Хабаровске, на следующий день его арестовал Басманный суд Москвы. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.

России тысячи жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного и уволенного экс-губернатора региона Сергея Фургала. 25 июля в Смотрите также: "Москва, уходи!" В Хабаровске два дня протестуют из-за ареста губернатора: видео

Арина Толина

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