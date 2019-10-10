Путин уволил советника: тот курировал проект РФ "Новороссия"

Сергей Глазьев (скриншот)

Российский президент Владимир Путин уволил советника Сергея Глазьева, антиукраинского пропагандиста и одну из ключевых фигур, стоящих за гибридной агрессией РФ против Украины. Чиновника уволили 7 октября.

На должности при Путине академик-экономист Российской академии наук был с 2012 года. При премьере Викторе Черномырдине в 1990-х годах Глазьев был министром внешнеэкономических связей РФ. Позднее вместе с соратниками создал националистическую партию Родина.

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Глазьев - один из тех, кто готовил захват украинского Крыма в 2014 году, стоял за "русской весной" , курировал создание "Новороссии" и экономику оккупированных районов Донбасса. Можно посмотреть, как в июне 2014 года Глазьев обещал ОРДЛО "повышение уровня жизни до европейского".

Уроженец Запорожья, 58 лет. Подсанкционный в США и ЕС.

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