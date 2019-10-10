Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Путин уволил советника: тот курировал проект РФ "Новороссия"

Путин уволил советника: тот курировал проект РФ "Новороссия" - Фото
Сергей Глазьев (скриншот)
10.10.2019, 08:12

Сергей Глазьев не уволен "с концами": его перевели на должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии РФ

Российский президент Владимир Путин уволил советника Сергея Глазьева, антиукраинского пропагандиста и одну из ключевых фигур, стоящих за гибридной агрессией РФ против Украины. Чиновника уволили 7 октября.

На должности при Путине академик-экономист Российской академии наук был с 2012 года. При премьере Викторе Черномырдине в 1990-х годах Глазьев был министром внешнеэкономических связей РФ. Позднее вместе с соратниками создал националистическую партию Родина.

Читайте также: Глазьев: Американцы хотят заселить Донбасс евреями 

Глазьев - один из тех, кто готовил захват украинского Крыма в 2014 году, стоял за "русской весной" , курировал создание "Новороссии" и экономику оккупированных районов Донбасса. Можно посмотреть, как в июне 2014 года Глазьев обещал ОРДЛО "повышение уровня жизни до европейского".

Уроженец Запорожья, 58 лет. Подсанкционный в США и ЕС.

Читайте также: Брат Королевской ведет бизнес в Крыму с тещей Глазьева - Би-би-си

Напишите нам
оккупация новороссия сергей глазьев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 