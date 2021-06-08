Глава Евросовета Шарль Мишель позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, передал ему "послание единства ЕС" и заявил, что лидеры Евросоюза "осуждают незаконное, провоцирующее и деструктивное поведение России по отношению" к блоку, его членам и другим государствам. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

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Мишель подчеркнул в беседе с Путиным, что тенденция к охлаждению отношений ЕС-РФ "может измениться только в том случае, если Россия прекратит подрывное поведение".

Он заверил главу РФ, что в этом плане Евросоюз "демонстрирует единство и солидарность".

Европолитик подчеркнул, что Брюссель, как и прежде, поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он напомнил президенту РФ, что Москва "несет свою долю" ответственности за выполнение минских соглашений по Донбассу.

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Путин согласился с тем, что соглашения "остаются безальтернативной основой урегулирования" и по кремлевской традиции заявил о "внутриукраинском кризисе", "необходимости налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском" и "правового оформления особого статуса Донбасса".

В марте Мишель созванивался с Путиным и говорил ему практически то же самое.

Вчера, 7 июня, президент Зеленский поговорил с американским лидером Байденом.

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Евгений Пилипенко

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