Геополитика | Путину из Европы передали "послание единства ЕС" и призвали прекратить его подрывать
Глава Евросовета Шарль Мишель позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, передал ему "послание единства ЕС" и заявил, что лидеры Евросоюза "осуждают незаконное, провоцирующее и деструктивное поведение России по отношению" к блоку, его членам и другим государствам. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Мишель подчеркнул в беседе с Путиным, что тенденция к охлаждению отношений ЕС-РФ "может измениться только в том случае, если Россия прекратит подрывное поведение".
Он заверил главу РФ, что в этом плане Евросоюз "демонстрирует единство и солидарность".
Европолитик подчеркнул, что Брюссель, как и прежде, поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он напомнил президенту РФ, что Москва "несет свою долю" ответственности за выполнение минских соглашений по Донбассу.
Читайте также: Игра в перезагрузку. США протягивают руку: чем закончится встреча Байдена и Путина
Путин согласился с тем, что соглашения "остаются безальтернативной основой урегулирования" и по кремлевской традиции заявил о "внутриукраинском кризисе", "необходимости налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском" и "правового оформления особого статуса Донбасса".
- В марте Мишель созванивался с Путиным и говорил ему практически то же самое.
- Вчера, 7 июня, президент Зеленский поговорил с американским лидером Байденом.
Читайте также: Кравчук против дальнейших поездок в Минск: С точки зрения мирового права Лукашенко никто
Комментарии