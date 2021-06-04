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Позиция | Кравчук против дальнейших поездок в Минск: С точки зрения мирового права Лукашенко никто

04.06.2021, 08:01
Кравчук против дальнейших поездок в Минск: С точки зрения мирового права Лукашенко никто - Фото
Леонид Кравчук (скриншот из видеозаписи ATR)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси, "сателлитом России, выполняющим волю Путина", и поэтому продолжать переговоры по Донбассу в Минске, по его словам, теперь "нереально и невозможно". Об этом он заявил на канале Украина 24.

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Кравчук был первым президентом в новой истории независимой Украины с 5 декабря по 19 июля 1994 года. Лукашенко победил на выборах в Беларуси на следующий день после окончания каденции Кравчука в Украине – 20 июля 1994-го, и с той поры остается у власти.

"С точки зрения мирового права он (Лукашенко, — ред.) никто, а <...> мы будем вступать с ним в дискуссию?", – сказал Кравчук.

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По мнению главы делегации в ТКГ, Лукашенко "должен исторически отвечать" за события 2020–2021 годов, "этого ему не забудут": "И в этот момент мы в Минске будем декларировать вещи, касающиеся мира на Донбассе?"

"Он никогда не был "голубем". Я много общался с Лукашенко: он сразу развернул свою лодку к бывшему Советскому Союзу, а потом к России. Называют его "голубем мира" люди, которые либо не знают его, либо у них с головой не в порядке", – подчеркнул Кравчук.

Он уточнил, что отношения с народом Беларуси у Украины должны быть нормальными.

  • 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом приземлил борт Ryanair в Минске, задержав оппозиционера Протасевича с его девушкой. Позже силовики начали снимать видео, где тот оговаривает себя, очерняет оппозицию и "уважает Лукашенко".
  • Лукашенко заявил, что Протасевич "участвовал в войне на Донбассе" и пригласил боевиков оттуда в Минск "задать ему вопросы".
  • Ранее Кравчук предложил перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу. Польский посол не против. У Лукашенко идею Кравчука высмеяли: там считают Польшу одним из плацдармов нападок на режим.

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Евгений Пилипенко
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