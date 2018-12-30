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30.12.2018, 11:39

Пять выходцев из "незападных стран" готовили теракт в Нидерландах

Пять выходцев из "незападных стран" готовили теракт в Нидерландах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Серия арестов прошла в Германии и Нидерландах

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В немецком Майнце и в голландском Роттердаме задержали пятерых выходцев из "незападных стран" по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию.

В частности, по запросу Нидерландов в Майнце был задержан 26-летний гражданин Сирии. Отмечается, что он не имел разрешения на проживание в Германии, поэтому суд принял решение о его экстрадиции в Нидерланды.

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Остальные четверо задержаны в Роттердаме. Их подозревают в подготовке террористического акта в Нидерландах. Все они - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

18 октября сообщалось, что спецслужбы Германии предотвратили масштабный теракт на одном из музыкальных фестивалей в стране.

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Теги: подготовка теракта, полиция, Германия, теракт, нидерланды, майнц, роттердам, сириец
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