Работа мечты для интроверта с видом на море. В Британии ищут управляющего замком на остров
На одном из британских островов, Сент-Майклс-Маунт, появилась необычная вакансия – там ищут "замкового офицера", который будет готов проводить на практически безлюдном острове "по крайней мере пять дней в неделю, обслуживая замок", пишет BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам нынешнего управляющего Дункана Мердока, лучшее в его работе – это вид на море из окна, а "хуже всего – то, что здесь вы не закажете пиццу на дом".
На острове заявляют, что им нужен "кто-то осторожный, отзывчивый и с тактичным поведением", которому не будет страшна морская болезнь, поскольку добраться на остров и уплыть с него можно только на лодке во время прилива или отлива. Управляющий должен будет следить за порядком в замке, а также заниматься бытовыми хозяйственными вопросами.
Постоянно на острове живет около 30 человек, но ежегодно туда приезжает более 65 000 туристов, желающих посмотреть на монастырь, небольшую церковь и старинную гавань.
- В мае 2020 года американец хотел провести карантин на острове Disney, но ему помешали полицейские.
Читайте также: Мужчина купил частный остров за 5,5 млн евро по видеосвязи. Он ни разу там не был
Комментарии