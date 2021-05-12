Работа мечты для интроверта с видом на море. В Британии ищут управляющего замком на остров

На одном из британских островов, Сент-Майклс-Маунт, появилась необычная вакансия – там ищут "замкового офицера", который будет готов проводить на практически безлюдном острове "по крайней мере пять дней в неделю, обслуживая замок", пишет BBC.

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По словам нынешнего управляющего Дункана Мердока, лучшее в его работе – это вид на море из окна, а "хуже всего – то, что здесь вы не закажете пиццу на дом".

На острове заявляют, что им нужен "кто-то осторожный, отзывчивый и с тактичным поведением", которому не будет страшна морская болезнь, поскольку добраться на остров и уплыть с него можно только на лодке во время прилива или отлива. Управляющий должен будет следить за порядком в замке, а также заниматься бытовыми хозяйственными вопросами.

СПРАВКА. Сент-Майклс-Маунт – небольшой неприступный остров, расположенный в Атлантической океане, попасть на который только можно во время отлива. Значительную часть его площади занимает замок-монастырь, основанный монахами-бенедиктинцами в XII веке.



Постоянно на острове живет около 30 человек, но ежегодно туда приезжает более 65 000 туристов, желающих посмотреть на монастырь, небольшую церковь и старинную гавань.

В мае 2020 года американец хотел провести карантин на острове Disney, но ему помешали полицейские.

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Дарья Мостовая

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