UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Работа мечты для интроверта с видом на море. В Британии ищут управляющего замком на остров

12.05.2021, 09:57
Работа мечты для интроверта с видом на море. В Британии ищут управляющего замком на остров - Фото
Сент-Майклс-Маунт (источник - booking.com)

На одном из британских островов, Сент-Майклс-Маунт, появилась необычная вакансия – там ищут "замкового офицера", который будет готов проводить на практически безлюдном острове "по крайней мере пять дней в неделю, обслуживая замок", пишет BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам нынешнего управляющего Дункана Мердока, лучшее в его работе – это вид на море из окна, а "хуже всего – то, что здесь вы не закажете пиццу на дом".

На острове заявляют, что им нужен "кто-то осторожный, отзывчивый и с тактичным поведением", которому не будет страшна морская болезнь, поскольку добраться на остров и уплыть с него можно только на лодке во время прилива или отлива. Управляющий должен будет следить за порядком в замке, а также заниматься бытовыми хозяйственными вопросами.

СПРАВКА. Сент-Майклс-Маунт – небольшой неприступный остров, расположенный в Атлантической океане, попасть на который только можно во время отлива. Значительную часть его площади занимает замок-монастырь, основанный монахами-бенедиктинцами в XII веке.

Постоянно на острове живет около 30 человек, но ежегодно туда приезжает более 65 000 туристов, желающих посмотреть на монастырь, небольшую церковь и старинную гавань.

Читайте также: Мужчина купил частный остров за 5,5 млн евро по видеосвязи. Он ни разу там не был

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
смотритель британия вакансия остров замок сент-майклс-маунт управляющий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 