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"Рад, что он уехал". Дипломаты ЕС бойкотировали прощальный вечер посла России

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 12:24
Владимир Чижов (фото - Постпредство России при ЕС)

Европейские дипломаты бойкотировали прощальный вечер представителя РФ в ЕС Владимира Чижова, который занимал эту должность 17 лет. Об этом сообщает Euractiv.

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На прощальном вечере Чижова не было ни представителей стран ЕС, ни Европейской службы внешней связи. Один из европейских дипломатов рассказал журналистам, что рад отъезду российского представителя.

По его словам, Чижов был "враждебным и деструктивным" чиновником – он нанес большой вред отношениям с Евросоюзом.

Сам Чижов на прощальном вечере саркастически высказывался в адрес ЕС, но не упомянул причины проблемных отношений – оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022-го, отмечают журналисты.

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Марко Сировой
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ЕС дипломаты посол постпред Владимир Чижов
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