Ракетный кризис: РФ и Китай созывают Совбез ООН из-за пуска в США

Россия и Китай запросили проведение заседания Совета безопасности ООН, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
Совбез собирают "в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия", - заявил Полянский.
Заседание запланировано на четверг, 22 августа в 15:00 по времени Восточного побережья (в 22:00 по Киеву).
- Зимой 2019 г президент США Дональд Трамп обвинил РФ в нарушении договора из-за разработки в России нового типа крылатой ракеты.
- 2 августа США формально вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией (ДРСМД).
- В тот же день в США заявили о разработке новых ракет средней дальности.
- 19 августа США испытали крылатую ракету наземного базирования с радиусом действия более 500 километров (видео), ранее такие ракеты были запрещены ДРСМД.