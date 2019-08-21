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Ракетный кризис: РФ и Китай созывают Совбез ООН из-за пуска в США

Ракетный кризис: РФ и Китай созывают Совбез ООН из-за пуска в США - Фото
Испытание ракеты средней дальности (Фото: EPA)
21.08.2019, 06:23

Заседание запланировано на четверг, 22 августа, на 22:00 по киевскому времени

Россия и Китай запросили проведение заседания Совета безопасности ООН, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Совбез собирают "в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия", - заявил Полянский.

Заседание запланировано на четверг, 22 августа в 15:00 по времени Восточного побережья (в 22:00 по Киеву).

  • Зимой 2019 г президент США Дональд Трамп обвинил РФ в нарушении договора из-за разработки в России нового типа крылатой ракеты.
  • 2 августа США формально вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией (ДРСМД).
  • В тот же день в США заявили о разработке новых ракет средней дальности.
  • 19 августа США испытали крылатую ракету наземного базирования с радиусом действия более 500 километров (видео), ранее такие ракеты были запрещены ДРСМД.

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ДРСМД совбез оон ракетные испытания
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