Ракетный кризис: РФ и Китай созывают Совбез ООН из-за пуска в США

Испытание ракеты средней дальности (Фото: EPA)

Россия и Китай запросили проведение заседания Совета безопасности ООН, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Совбез собирают "в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия", - заявил Полянский.

Заседание запланировано на четверг, 22 августа в 15:00 по времени Восточного побережья (в 22:00 по Киеву).