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13.06.2019, 09:58

Расширение контингента США в Польше: Дуда назвал причину

Расширение контингента США в Польше: Дуда назвал причину - Фото
Анджей Дуда (фото - EPA)

Президент Польши отметил, что "реакция России по поводу расширения присутствия военных США в Польше вряд ли будет острой"

Президент Польши Анджей Дуда назвал расширение контингента США в стране ответом на действия России. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, нынешние действия со стороны Североатлантического альянса и США "является ответом на то, что Россия делает в Калининградском округе, а также на ее широкомасштабные учения в Беларуси".

Дуда считает, что реакция России по поводу расширения американского присутствия в Польше вряд ли будет острой, поскольку Калининградская область РФ и так является наиболее милитаризованной зоной в Европе.

"Я не надеюсь на какое-то особое реакцию Москвы, поскольку Москва все время довооружает Калининградский округ. На данный момент это наиболее милитаризирована зона в Европе, и это уже длится давно ", - подчеркнул президент Польши.

12 июня 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в Польшу 2000 американских военных, но решение по этому поводу пока не принято.

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Теги: Россия, США, польша, военные, анджей дуда, дональд трамп
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