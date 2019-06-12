США перебросят в Польшу дополнительные войска

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США перебросят в Польшу еще тысячу американских военных, которые будут заниматься выполнением не боевых, а материально-технических задач. Об этом сообщает Defence One.

В Польше уже находятся 4000 солдат США.

"Будет увеличение численности войск, но, что более важно, новые возможности и сплоченность в развертывании США", - отметил один из польских чиновников.

Переброска запланирована в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США.

Осенью 2018 года Варшава просила США создать на своей территории танковую дивизию.

17 апреля 2019 года сообщалось, что Польша готовится к соглашению с США о создании американской военной базы.