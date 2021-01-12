Расстроенный сотрудник Госдепа досрочно "прекратил" полномочия Трампа и Пенса

Вчера, 11 января, на странице Государственного департамента США появилась информация, что срок полномочий действующего президент Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса истек 11 января. Позже сообщение удалили, а при переходе на страницу сайт начал выдавать ошибку, передает CNN.

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Сообщения на страницах Трампа и Пенса появились днем. На странице президента высвечивалось: "Срок полномочий Дональда Трампа истек 11 января 2021 года в 19:40:07", на странице вице-президента аналогичное: "Срок полномочий Майкла Пенса истек 11 января 2021 года в 19:45:15".

В Госдепе сообщили, что скорее всего изменения на сайте сделал какой-то расстроенный или недовольный сотрудник ведомства, однако кто это был и каковы были его причины установить пока не удалось. Сообщения удалили сразу же как только увидели, напомнив при этом, что срок полномочий обоих политиков заканчивается 20 января.

11 января демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к восстанию.

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Дарья Мостовая

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