Расстроенный сотрудник Госдепа досрочно "прекратил" полномочия Трампа и Пенса
Вчера, 11 января, на странице Государственного департамента США появилась информация, что срок полномочий действующего президент Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса истек 11 января. Позже сообщение удалили, а при переходе на страницу сайт начал выдавать ошибку, передает CNN.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Сообщения на страницах Трампа и Пенса появились днем. На странице президента высвечивалось: "Срок полномочий Дональда Трампа истек 11 января 2021 года в 19:40:07", на странице вице-президента аналогичное: "Срок полномочий Майкла Пенса истек 11 января 2021 года в 19:45:15".
В Госдепе сообщили, что скорее всего изменения на сайте сделал какой-то расстроенный или недовольный сотрудник ведомства, однако кто это был и каковы были его причины установить пока не удалось. Сообщения удалили сразу же как только увидели, напомнив при этом, что срок полномочий обоих политиков заканчивается 20 января.
- 11 января демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к восстанию.
Читайте также: "Его политическая карьера окончена". Что ждет Трампа из-за захвата Капитолия
Комментарии