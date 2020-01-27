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Разбившийся в Афганистане самолет - не гражданский

Разбившийся в Афганистане самолет - не гражданский - Фото
Иллюстрационное фото: pixabay.com
27.01.2020, 16:13

Об обстоятельствах сегодняшней авиакатастрофы в Афганистане поступает протеворечивая информация

В Афганистане заявили, что ни один гражданский самолет сегодня не разбился на территории их страны. Об этом сообщает ВВС.

Изначально появилась информация, что упал лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли эту информацию.

ВВС сообщает, что самолет упал в провинции Газни, к юго-западу от столицы Кабула, в районе, контролируемом талибами.

Местные чиновники, по данным издания, первоначально заявили, что это пассажирский самолет. Теперь "авиационный орган страны", как пишет ВВС, заявил, что ни один гражданский самолет не разбился.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил агентству, что его группа не обнаруживала обломков самолета.

Причина катастрофы остается неясной, также ничего неизвестно о жертвах и рейсе, который совершало судно.

По информации Reuters, двое чиновников из провинции Газни сказали, что разбившийся самолет, по-видимому, принадлежал иностранной компании.

Десятки частных лиц эксплуатируют самолеты и вертолеты по всему Афганистану для перевозки военных подрядчиков и гуманитарной помощи, отмечает агентство.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны в Кабуле сказал, что ни один самолет США или НАТО не разбился.

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