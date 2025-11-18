Разведка Британии MI5 предупредила, что за ними может шпионить Китай

Министерство государственной безопасности Китая в соцсетях входит в контакт с британскими законодателями и собирает данные, говорят в разведке

Штаб-квартира МI5 (Фото: EPA / ANDY RAIN)

Британская служба безопасности MI5 предупреждает законодателей о риске со стороны китайских шпионов. Об этом сказано в письме контрразведки, которое опубликовал спикер Палаты общин Линдси Хойл и его коллега из Палаты лордов Макфолл, передает Reuters.

Законодателей предупредили, что китайские агенты могут собирать информацию и пытаться влиять на деятельность парламента страны, "активно взаимодействуя" с некоторыми представителями власти. В частности, указаны два профиля LinkedIn, которые, как утверждается, используются от имени Министерства государственной безопасности Китая.

Хойл заявил, что для сбора информации также могут использоваться сайты знакомств и агенты по подбору персонала.

В предупреждении MI5 говорится, что "подставные лица" обращаются к жертвам с просьбой "работать внештатными консультантами, составляющими геополитические отчеты".

Кроме того, в процессе шпионажа представители Китая могут предлагать полностью оплаченные поездки в страну или оплату за информацию наличными или криптовалютой.

Приоритетные цели, по данным британской разведки, – это сотрудники парламента и аналитических центров, экономисты, геополитические консультанты и лица, работающие с правительством (в том числе, члены Палаты общин и члены Палаты лордов).