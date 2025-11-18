Разведка Британии MI5 предупредила, что за ними может шпионить Китай
Британская служба безопасности MI5 предупреждает законодателей о риске со стороны китайских шпионов. Об этом сказано в письме контрразведки, которое опубликовал спикер Палаты общин Линдси Хойл и его коллега из Палаты лордов Макфолл, передает Reuters.
Законодателей предупредили, что китайские агенты могут собирать информацию и пытаться влиять на деятельность парламента страны, "активно взаимодействуя" с некоторыми представителями власти. В частности, указаны два профиля LinkedIn, которые, как утверждается, используются от имени Министерства государственной безопасности Китая.
Хойл заявил, что для сбора информации также могут использоваться сайты знакомств и агенты по подбору персонала.
В предупреждении MI5 говорится, что "подставные лица" обращаются к жертвам с просьбой "работать внештатными консультантами, составляющими геополитические отчеты".
Кроме того, в процессе шпионажа представители Китая могут предлагать полностью оплаченные поездки в страну или оплату за информацию наличными или криптовалютой.
Приоритетные цели, по данным британской разведки, – это сотрудники парламента и аналитических центров, экономисты, геополитические консультанты и лица, работающие с правительством (в том числе, члены Палаты общин и члены Палаты лордов).
- 27 октября стало известно, что в Польше задержаны украинцы, которых подозревают в слежке за военными и техникой для Украины.
- 3 ноября в Латвии задержан мужчина по подозрению в шпионаже для России. Как выяснили правоохранители, он передал данные об обороне страны.
