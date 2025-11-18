Розвідка Британії MI5 попередила законодавців, що за ними може шпигувати Китай
Британська служба безпеки MI5 попереджає законодавців про ризик з боку китайських шпигунів. Про це йдеться в листі контррозвідки, який опублікував спікер Палати громад Ліндсі Гойл і його колега з Палати лордів Макфолл, передає Reuters.
Законодавців попередили, що китайські агенти можуть збирати інформацію і намагатися впливати на діяльність парламенту країни, "активно взаємодіючи" з деякими представниками влади. Зокрема, вказано два профілі LinkedIn, які, як стверджується, використовують від імені Міністерства державної безпеки Китаю.
Гойл заявив, що для збору інформації також можуть використовувати сайти знайомств і агентів з добору персоналу.
У попередженні MI5 йдеться про те, що "підставні особи" звертаються до жертв із проханням "працювати позаштатними консультантами, які складають геополітичні звіти".
Крім того, у процесі шпигунства представники Китаю можуть пропонувати повністю оплачені поїздки в країну або оплату за інформацію готівкою чи криптовалютою.
Пріоритетні цілі, за даними британської розвідки, – це співробітники парламенту й аналітичних центрів, економісти, геополітичні консультанти та особи, які працюють з урядом (зокрема, члени Палати громад і члени Палати лордів).
- 27 жовтня стало відомо, що в Польщі затримано українців, яких підозрюють у стеженні за військовими й технікою для України.
- 3 листопада в Латвії затримали чоловіка за підозрою в шпигунстві для Росії. Як з'ясували правоохоронці, він передав дані про оборону країни.
Коментарі (0)