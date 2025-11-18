Розвідка Британії MI5 попередила законодавців, що за ними може шпигувати Китай

Міністерство державної безпеки Китаю в соцмережах входить у контакт із британськими законодавцями й збирає дані, кажуть у розвідці

Штаб-квартира МI5 (Фото: EPA / ANDY RAIN)

Британська служба безпеки MI5 попереджає законодавців про ризик з боку китайських шпигунів. Про це йдеться в листі контррозвідки, який опублікував спікер Палати громад Ліндсі Гойл і його колега з Палати лордів Макфолл, передає Reuters.

Законодавців попередили, що китайські агенти можуть збирати інформацію і намагатися впливати на діяльність парламенту країни, "активно взаємодіючи" з деякими представниками влади. Зокрема, вказано два профілі LinkedIn, які, як стверджується, використовують від імені Міністерства державної безпеки Китаю.

Гойл заявив, що для збору інформації також можуть використовувати сайти знайомств і агентів з добору персоналу.

У попередженні MI5 йдеться про те, що "підставні особи" звертаються до жертв із проханням "працювати позаштатними консультантами, які складають геополітичні звіти".

Крім того, у процесі шпигунства представники Китаю можуть пропонувати повністю оплачені поїздки в країну або оплату за інформацію готівкою чи криптовалютою.

Пріоритетні цілі, за даними британської розвідки, – це співробітники парламенту й аналітичних центрів, економісти, геополітичні консультанти та особи, які працюють з урядом (зокрема, члени Палати громад і члени Палати лордів).