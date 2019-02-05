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05.02.2019, 13:04

Разведка Литвы выяснила роль Беларуси в военной доктрине России

Разведка Литвы выяснила роль Беларуси в военной доктрине России - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Литовские спецслужбы подготовили для руководства страны доклад с оценкой угроз со стороны соседних государств - России и Беларуси

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Российская военная доктрина отводит Беларуси роль буфера на случай вооруженного конфликта с НАТО. Об этом сообщил белорусский филиал Интерфакса со ссылкой на данные военной разведки, а также департамента госбезопасности Литвы.

В отчете речь идет о том, что РФ использует белорусскую территорию для планирования военных операций и демонстрации мощи, а углубление военной интеграции и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять самостоятельную политику.

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"Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка", - отмечается в документе.

Литовские спецслужбы убеждены, что благодаря расширению военного присутствия в Калининградской области Россия повышает способность вести боевые действия в течение 24-48 часов с момента получения соответствующего приказа.

Как подчеркивают авторы доклада, увеличение армий Балтийских стран и контингентов НАТО в регионе позволит избежать в случае конфликта широкого вовлечения Альянса, а также снижает вероятность самого начала конфликта.

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Теги: агрессия России, беларусь, литва, разведка, оккупация, плацдарм
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