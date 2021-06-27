Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на дипломатов – WP
Разведка США подозревает Россию в организации так называемых акустических атак против американских дипломатических сотрудников на Кубе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Сообщается, что Куба отрицает ответственность за нанесения ущерба здоровью дипломатам США. Кроме того, подобные случаи атак с использованием направленных радиоволн регистрировались американской разведкой в Китае, России и даже США.
Впереди, как отмечают журналисты, новый раунд расследований по этим делам.
"Мы должны убедиться, что мы все делаем правильно", – сказал источник издания.
- В октябре 2017 года были опубликованы записи акустической атаки в Гаване.
- В июне 2018 года из-за акустической атаки США эвакуировали дипломатов из Китая.
- В сентябре того же года стало известно, что спецслужбы США подозревают Россию в причастности к атакам, но доказательств для публичного обвинения недостаточно.
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