Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на дипломатов – WP

Разведка США подозревает Россию в организации так называемых акустических атак против американских дипломатических сотрудников на Кубе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Сообщается, что Куба отрицает ответственность за нанесения ущерба здоровью дипломатам США. Кроме того, подобные случаи атак с использованием направленных радиоволн регистрировались американской разведкой в Китае, России и даже США.

Впереди, как отмечают журналисты, новый раунд расследований по этим делам.

"Мы должны убедиться, что мы все делаем правильно", – сказал источник издания.

СПРАВКА. В 2017 году . В 2017 году Госдеп США заявил об акустических атаках на сотрудников в посольстве на Кубе. Среди симптомов были нарушения слуха, звон в ушах, головокружение, головная боль, утомляемость. Жертвами атаки стали 19 дипломатов . Позже сотрудники диппредставительства США в Гуанчжоу начали жаловаться на аналогичные проблемы. Ученые предполагали, что причиной недомоганий могло стать воздействие направленного ультразвукового или инфракрасного излучения.

В октябре 2017 года были опубликованы записи акустической атаки в Гаване.

В июне 2018 года из-за акустической атаки США эвакуировали дипломатов из Китая.

В сентябре того же года стало известно, что спецслужбы США подозревают Россию в причастности к атакам, но доказательств для публичного обвинения недостаточно.

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Станислав Стороженко

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