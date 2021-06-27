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Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на дипломатов – WP

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 22:29
Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на дипломатов – WP - Фото
Иллюстративное фото (Источник - ЕРА)

Разведка США подозревает Россию в организации так называемых акустических атак против американских дипломатических сотрудников на Кубе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Сообщается, что Куба отрицает ответственность за нанесения ущерба здоровью дипломатам США. Кроме того, подобные случаи атак с использованием направленных радиоволн регистрировались американской разведкой в Китае, России и даже США. 

Впереди, как отмечают журналисты, новый раунд расследований по этим делам. 

"Мы должны убедиться, что мы все делаем правильно", – сказал источник издания. 

СПРАВКА. В 2017 году Госдеп США заявил об акустических атаках на сотрудников в посольстве на Кубе. Среди симптомов были нарушения слуха, звон в ушах, головокружение, головная боль, утомляемость. Жертвами атаки стали 19 дипломатов. Позже сотрудники диппредставительства США в Гуанчжоу начали жаловаться на аналогичные проблемы. Ученые предполагали, что причиной недомоганий могло стать воздействие направленного ультразвукового или инфракрасного излучения.

Читайте также: В Пентагоне опасаются космического оружия России и Китая, в Кремле – "русофобии" на орбите

Станислав Стороженко
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акустические атаки Россия США куба рф разведка
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