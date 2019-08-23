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Республиканцы продают футболки с Гренландией в составе США: фото

Республиканцы продают футболки с Гренландией в составе США: фото - Фото
Фото: contribute.nrcc.org
23.08.2019, 17:46

Лимитированные футболки на сайте NRCC продают по 25 долларов

Национальный комитет Республиканской партии США (NRCC) выпустил в продажу футболки с картой Соединенных Штатов с Гренландией в составе.

"Поддержите президента Трампа и его усилия обеспечить рост Америки! Сделайте взнос в 25 долларов или больше, и мы вышлем вам нашу новую футболку, которая вышла лимитированным тиражом", - говорится на сайте NRCC.

Национальный комитет Республиканской паартии  — политический комитет, осуществляющий руководство партией. В функции NRCC входит разработка и продвижение политической платформы Республиканской партии, координация сбора средств и электоральной стратегии.

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