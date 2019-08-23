Республиканцы продают футболки с Гренландией в составе США: фото

Фото: contribute.nrcc.org

Национальный комитет Республиканской партии США (NRCC) выпустил в продажу футболки с картой Соединенных Штатов с Гренландией в составе.

"Поддержите президента Трампа и его усилия обеспечить рост Америки! Сделайте взнос в 25 долларов или больше, и мы вышлем вам нашу новую футболку, которая вышла лимитированным тиражом", - говорится на сайте NRCC.

Национальный комитет Республиканской паартии — политический комитет, осуществляющий руководство партией. В функции NRCC входит разработка и продвижение политической платформы Республиканской партии, координация сбора средств и электоральной стратегии.