Reuters: Израиль предложил перемирие в Газе в обмен на возвращение половины заложников

Сектор Газа (Иллюстративное фото: Haitham Imad/EPA)

Израиль предложил продолжить перемирие в Газе в обмен на возвращение примерно половины оставшихся в руках боевиков ХАМАС заложников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц Израиля.

Предложение появилось на фоне того, что военные страны издали новые приказы об эвакуации и заявили, что на юге анклава запланированы "интенсивные операции". Однако это не предусматривает полного прекращения войны, которая продолжается с октября 2023 года, отметили журналисты.

Предложение Израиля предусматривает возвращение половины из 24 заложников, которые, как считают, еще живы в Газе, спустя почти 18 месяцев после того, как их захватили боевики ХАМАС. Также Израиль требует возвращения около половины из 35 мертвых заложников, заявили израильские чиновники.

Если ХАМАС на это пойдет, перемирие может длиться от 40 до 50 дней, уточнили собеседники.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, 30 марта, что страна усилит давление на ХАМАС, но продолжит переговоры "под обстрелом". Продолжение военного давления станет лучшим средством обеспечения возвращения заложников, добавил он.

Нетаньяху также повторил требования Израиля к ХАМАС разоружиться, хотя палестинская группировка отвергла такие призывы как "красную линию".

Премьер Израиля добавил, что лидерам ХАМАС будет позволено покинуть Газу в рамках более широкого урегулирования, которое будет включать предложения президента США Дональда Трампа по "добровольной эмиграции".

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.

Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.

В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников.