Reuters: Ізраїль запропонував перемир'я в Газі в обмін на повернення половини заручників

Сектор Гази (Ілюстративне фото: Haitham Imad/EPA)

Ізраїль запропонував продовжити перемир'я в Газі в обмін на повернення приблизно половини заручників, які залишилися в руках бойовиків ХАМАС. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних офіційних осіб Ізраїлю.

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Пропозиція з’явилася на тлі того, що військові країни видали нові накази про евакуацію та заявили, що на півдні анклаву заплановані "інтенсивні операції". Однак це не передбачає повного припинення війни, що триває з жовтня 2023 року, зазначили журналісти.

Пропозиція Ізраїлю передбачає повернення половини з 24 заручників, які, як вважають, ще живі в Газі, майже через 18 місяців після того, як їх захопили бойовики ХАМАС. Також Ізраїль вимагає повернення приблизно половини з 35 мертвих заручників, заявили ізраїльські посадовці.

Якщо ХАМАС на це піде, перемирʼя може тривати від 40 до 50 днів, уточнили співрозмовники.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у неділю, 30 березня, що країна посилить тиск на ХАМАС, але продовжить переговори "під обстрілом". Продовження військового тиску буде найкращим засобом забезпечення повернення заручників, додав він.

Нетаньягу також повторив вимоги Ізраїлю до ХАМАС роззброїтися, хоча палестинське угруповання відкинуло такі заклики як "червону лінію".

Прем’єр Ізраїлю додав, що лідерам ХАМАС буде дозволено залишити Газу в рамках ширшого врегулювання, яке включатиме пропозиції президента США Дональда Трампа щодо "добровільної еміграції".

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.

Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.

У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.