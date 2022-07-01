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"РФ увядает на наших глазах". Экс-глава Пентагона назвал Путина параноиком из Достоевского

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 10:51
Джеймс Мэттис (фото — DVIDSUS Army)

Россия "некомпетентно" ведет полномасштабную войну против Украины и, изолировав себя своими действиями от остального мира, "увядает". Такое мнение на Сеульском форуме высказал министр обороны США в 2017—2019 годах Джеймс Мэттис, пишет CNN.

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Он назвал военные действия России "жалкими", а ее усилия в войне "аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми".

Генерал Корпуса морской пехоты США, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что один из уроков этой войны – "не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции".

"У нас в Америке есть поговорка – мы говорим, что нации с союзниками процветают, а нации без союзников увядают. И мы прямо сейчас наблюдаем, как Россия увядает на наших глазах", – сказал Мэттис.

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Он заявил, что попытки вовлечь Россию в "сообщество наций" бессмысленны, пока там у власти диктатор Владимир Путин.

"Трагедия нашего времени в том, что Путин – персонаж прямо из Достоевского. Он ложится спать каждую ночь злым, в страхе и думая, что Россия окружена кошмарами. И это направляет его", – считает экс-глава Пентагона.

Мэттис убежден, что Путин убрал из своего окружения всех, кто был с ним не согласен, и поэтому он, "вероятно, думал, что украинский народ будет приветствовать его".

Евгений Пилипенко
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война экономика владимир путин геополитика джеймс мэттис
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