"РФ увядает на наших глазах". Экс-глава Пентагона назвал Путина параноиком из Достоевского

Россия "некомпетентно" ведет полномасштабную войну против Украины и, изолировав себя своими действиями от остального мира, "увядает". Такое мнение на Сеульском форуме высказал министр обороны США в 2017—2019 годах Джеймс Мэттис, пишет CNN.

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Он назвал военные действия России "жалкими", а ее усилия в войне "аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми".

Генерал Корпуса морской пехоты США, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что один из уроков этой войны – "не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции".

"У нас в Америке есть поговорка – мы говорим, что нации с союзниками процветают, а нации без союзников увядают. И мы прямо сейчас наблюдаем, как Россия увядает на наших глазах", – сказал Мэттис.

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Он заявил, что попытки вовлечь Россию в "сообщество наций" бессмысленны, пока там у власти диктатор Владимир Путин.

"Трагедия нашего времени в том, что Путин – персонаж прямо из Достоевского. Он ложится спать каждую ночь злым, в страхе и думая, что Россия окружена кошмарами. И это направляет его", – считает экс-глава Пентагона.

Мэттис убежден, что Путин убрал из своего окружения всех, кто был с ним не согласен, и поэтому он, "вероятно, думал, что украинский народ будет приветствовать его".

Евгений Пилипенко

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