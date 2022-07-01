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Ночной удар России по жилым домам под Одессой: 17 погибших, десятки пострадавших – видео видео

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01.07.2022, 06:44
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17 человек погибли и свыше 30 пострадали в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по жилому сектору в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об этом сообщили утром 1 июля спасатели.

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Произошло частичное разрушение трех- и четырехэтажного зданий базы отдыха, а также девятиэтажного жилого дома. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд – упали все девять этажей.

В пристроенном к многоэтажке магазине случился пожар.

В девятиэтажном здании по состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них три ребенка). Спасатели вытащили из-под завалов семь человек, из них три ребенка. Работы там продолжаются.

Ночной удар России по жилым домам под Одессой: 17 погибших, десятки пострадавших – видео

Ночной удар России по жилым домам под Одессой: 17 погибших, десятки пострадавших – видео

На базе отдыха на то же время погибли трое, включая ребенка, и пострадал один человек. Работы там также продолжаются.

По данным спикера Одесской ОВА, удар двумя ракетами нанесли самолеты стратегической авиации ВКС РФ с направления Черного моря. 

  • 30 июня 2022 года россияне вынуждены были бежать с острова Змеиный в Одесской области после ударов ВСУ. В Минобороны РФ признали, что их выбили со Змеиного, назвав бегство российским "шагом доброй воли".
Евгений Пилипенко
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