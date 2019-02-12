РФ выплатит 53 тыс евро матери погибшего в Приднестровье солдата

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 53 000 евро матери убитого в непризнанном Приднестровье солдата. Об этом сообщает молдавская правозащитная организация Promo-LEX.

В 2009 год Александра Стоматия призвали в так называемую "приднестровскую армию", а уже через год он погиб.

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Решение в ЕСПЧ приняли еще в 2018 году, но тогда Россия подала апелляцию. Нынешнее постановление суда обжалованию не подлежит.

Отмечается также, что это первый случай вынесения обвинительного приговора за принудительный призыв в "приднестровскую армию".

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