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12.02.2019, 16:32

РФ выплатит 53 тыс евро матери погибшего в Приднестровье солдата

РФ выплатит 53 тыс евро матери погибшего в Приднестровье солдата - Фото
Фото: EPA

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию матери убитого в непризнанном Приднестровье солдата

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 53 000 евро матери убитого в непризнанном Приднестровье солдата. Об этом сообщает молдавская правозащитная организация Promo-LEX.

В 2009 год Александра Стоматия призвали в так называемую "приднестровскую армию", а уже через год он погиб. 

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Решение в ЕСПЧ приняли еще в 2018 году, но тогда Россия подала апелляцию. Нынешнее постановление суда обжалованию не подлежит.  

Отмечается также, что это первый случай вынесения обвинительного приговора за принудительный призыв в "приднестровскую армию".

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Теги: суд, приговор, приднестровье, еспч
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