Россия атакует из Крыма, бьет артиллерией и идет бронетехникой в 5 областях
24.02.2022, 08:51
Вторжение России в Украину (Фото - скриншот видео ГНСУ - YouTube)
Российская армия вторгается на территорию Украины со стороны Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.
В настоящее время через административную границу с Крымом на территорию Украины идет военная техника РФ, добавили там.
Также Россия атаковала пограничные подразделения ВСУ в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях, говорится в сообщении. В нападении Россия использует артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие, говорят в ДПС.
Служба также опубликовала видеодоказательства того, как российские войска вторгаются на территорию Украины. На них видны колонны военной техники, пересекающие пограничный пункт.
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