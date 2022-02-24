UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия атакует из Крыма, бьет артиллерией и идет бронетехникой в 5 областях

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 08:51
Россия атакует из Крыма, бьет артиллерией и идет бронетехникой в 5 областях - Фото
Вторжение России в Украину (Фото - скриншот видео ГНСУ - YouTube)

Российская армия вторгается на территорию Украины со стороны Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

В настоящее время через административную границу с Крымом на территорию Украины идет военная техника РФ, добавили там.

Также Россия атаковала пограничные подразделения ВСУ в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях, говорится в сообщении. В нападении Россия использует артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие, говорят в ДПС.

Служба также опубликовала видеодоказательства того, как российские войска вторгаются на территорию Украины. На них видны колонны военной техники, пересекающие пограничный пункт.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война российское вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 