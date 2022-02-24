Россия атакует из Крыма, бьет артиллерией и идет бронетехникой в 5 областях

Российская армия вторгается на территорию Украины со стороны Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

В настоящее время через административную границу с Крымом на территорию Украины идет военная техника РФ, добавили там.

Также Россия атаковала пограничные подразделения ВСУ в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях, говорится в сообщении. В нападении Россия использует артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие, говорят в ДПС.

Служба также опубликовала видеодоказательства того, как российские войска вторгаются на территорию Украины. На них видны колонны военной техники, пересекающие пограничный пункт.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.