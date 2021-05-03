Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд – евродепутат
Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что он и десятки других европейских чиновников числятся в списке запрещенных для въезда в Россию "в течение многих лет". Об этом пишет euobserver.com.
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Сообщается, что перечень чиновников ЕС держится в секрете.
Издание отмечает, что по состоянию на понедельник в руководстве Евросоюза еще не приняли соответствующих мер в ответ на запрет России на въезд восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС.
"Нормальной реакцией было бы, если бы министерство иностранных дел ЕС немедленно вызвало посла России в ЕС Владимира Чижова для официального выговора", – пишет источник.
- 2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.
- 22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.
- 30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур ЕС и отдельных стран объединения, среди которых президент Европарламента.
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