Россия, Иран и Китай задумали совместные учения флотов в Индийском океане
22.09.2022, 14:47
Крейсер ''Москва'' (скриншот)
Осенью страна-оккупант Россия, ее союзник Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Об этом со ссылкой на заявление начальника штаба Ирана генерал-майор Мохаммада Багери иранским СМИ пишет Bloomberg.
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Это не первые совместные маневры стран: с декабря 2019 года их войска работают вместе "для устранения угроз в регионе".
Север Индийского океана простирается до Персидского залива и Ормузского пролива, ключевого водного пути для экспорта нефти на мировые рынки.
По словам Багери, присоединиться к учениям могут якобы Оман и Пакистан.
- Иран остается под широкомасштабными санкциями США из-за его ядерной программы, но, невзирая на это, режим аятолл разрабатывает ракетную программу и программу по боевым беспилотникам (которые поставляет России для войны против Украины).
- В конце лета 2022 года на Западе писали, что Черноморский флот России якобы "практически разбит и беспомощен".
- В середине сентября в Иране вспыхнули протесты и столкновения: видео.
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