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Россия, Иран и Китай задумали совместные учения флотов в Индийском океане

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 14:47
Россия, Иран и Китай задумали совместные учения флотов в Индийском океане - Фото
Крейсер ''Москва'' (скриншот)

Осенью страна-оккупант Россия, ее союзник Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Об этом со ссылкой на заявление начальника штаба Ирана генерал-майор Мохаммада Багери иранским СМИ пишет Bloomberg.

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Это не первые совместные маневры стран: с декабря 2019 года их войска работают вместе "для устранения угроз в регионе". 

Север Индийского океана простирается до Персидского залива и Ормузского пролива, ключевого водного пути для экспорта нефти на мировые рынки.

По словам Багери, присоединиться к учениям могут якобы Оман и Пакистан.

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Євген Пилипенко
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