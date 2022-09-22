Россия, Иран и Китай задумали совместные учения флотов в Индийском океане

Осенью страна-оккупант Россия, ее союзник Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Об этом со ссылкой на заявление начальника штаба Ирана генерал-майор Мохаммада Багери иранским СМИ пишет Bloomberg.

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Это не первые совместные маневры стран: с декабря 2019 года их войска работают вместе "для устранения угроз в регионе".

Север Индийского океана простирается до Персидского залива и Ормузского пролива, ключевого водного пути для экспорта нефти на мировые рынки.

По словам Багери, присоединиться к учениям могут якобы Оман и Пакистан.

Иран остается под широкомасштабными санкциями США из-за его ядерной программы, но, невзирая на это, режим аятолл разрабатывает ракетную программу и программу по боевым беспилотникам (которые поставляет России для войны против Украины).

В конце лета 2022 года на Западе писали, что Черноморский флот России якобы "практически разбит и беспомощен".

В середине сентября в Иране вспыхнули протесты и столкновения: видео.

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Євген Пилипенко

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