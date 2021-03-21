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Россия нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу, есть жертвы среди мирных жителей

21.03.2021, 23:57
Россия нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу, есть жертвы среди мирных жителей - Фото
Турецкий военный патруль в Идлибе (Иллюстративное фото: EPA-EFE/Yahya Nemah)

Сегодня, 21 марта, в результате авиаудара России по провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, двое ранены. Об этом сообщает CNN Turk.

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Как отмечается, принадлежащие России боевые самолеты атаковали район пограничных ворот Бабул-Эйр напротив города Сармада в Идлибе и района Рейханлы в Хатай.

Нападения были совершены на предприятие по заправке баллонов газом в районе пограничного перехода Бабул-Хава и на грузовики с коммерческими грузами, недалеко от склада местной ассоциации гуманитарной помощи, горных районов и деревни Кефершиле на юге Идлиба.

После авиаудара группы гражданской обороны Идлиба продолжают поиск пострадавших и тушение пожаров.

Наталия Медведева
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Сирия Идлиб авиаудар
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