Россия нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу, есть жертвы среди мирных жителей
21.03.2021, 23:57
Турецкий военный патруль в Идлибе (Иллюстративное фото: EPA-EFE/Yahya Nemah)
Сегодня, 21 марта, в результате авиаудара России по провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, двое ранены. Об этом сообщает CNN Turk.
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Как отмечается, принадлежащие России боевые самолеты атаковали район пограничных ворот Бабул-Эйр напротив города Сармада в Идлибе и района Рейханлы в Хатай.
Нападения были совершены на предприятие по заправке баллонов газом в районе пограничного перехода Бабул-Хава и на грузовики с коммерческими грузами, недалеко от склада местной ассоциации гуманитарной помощи, горных районов и деревни Кефершиле на юге Идлиба.
После авиаудара группы гражданской обороны Идлиба продолжают поиск пострадавших и тушение пожаров.
- 25 февраля США нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии. Эти боевики были причастны к нападению на силы коалиции в Ираке, произошедшему 15 февраля.
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