Байден объяснил, зачем США нанесли авиаудары по Сирии

Нанесение авиаудара США по позициям проиранских боевиков в Сирии продиктовано необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

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Авиаудар был нанесен 25 февраля по объектам боевиков в Сирии, которых поддерживает правительство Ирана. В заявлении Байдена говорится, что эти боевики причастны к нападению на силы коалиции в Ираке, произошедшему 15 февраля, в результате которого погиб филиппинский подрядчик, ранения получили один военный США и четыре американских подрядчика.

"Эти группы (боевиков - ред.) также участвуют в постоянном планировании будущих атак. В ответ я направил военную операцию для защиты нашего персонала и наших партнеров от этих атак и будущих нападений", – объяснил Байден.

26 февраля стало известно, что США нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии, что стало первой военной акцией, предпринятой администрацией Байдена.

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Владислав Сердюк

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