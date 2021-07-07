Россия объявила персоной нон грата задержанного ранее консула Эстонии

Сегодня, 7 июля, министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата задержанного накануне эстонского консула Марта Лятте. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

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Представители России выразили протест временной поверенной в делах эстонского посольства Улле Уйбо в связи с якобы разведывательной деятельностью консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Лятте объявили в России персоной нон грата и обязали его покинуть страну в течение 48 часов.

О деятельности Лятте в России известно немного. В 2018 году на театральном фестивале "Балтийский дом" он получил приз зрительских симпатий для эстонского театра Р.А.А.А.М. В 2019 году эстонский дипломат приезжал в Карелию поддержать на суде политзаключенного историка общества Мемориал Юрий Дмитриева.

23 апреля 2021-го Эстония выслала из страны российского дипломата в знак солидарности с Чехией, которая решила выслать из страны большинство российских дипломатов из-за взрывов во Врбетице.

6 июня ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте, когда он якобы получил секретные материалы от гражданина России во время рабочей встречи.

Представитель МИД Эстонии отверг обвинения России, заявив, что задержание консула было провокацией ФСБ.

Наталия Медведева

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