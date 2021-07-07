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Россия объявила персоной нон грата задержанного ранее консула Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 17:31
Россия объявила персоной нон грата задержанного ранее консула Эстонии - Фото
Эстония (фото - Pixabay)

Сегодня, 7 июля, министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата задержанного накануне эстонского консула Марта Лятте. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

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Представители России выразили протест временной поверенной в делах эстонского посольства Улле Уйбо в связи с якобы разведывательной деятельностью консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Лятте объявили в России персоной нон грата и обязали его покинуть страну в течение 48 часов.

О деятельности Лятте в России известно немного. В 2018 году на театральном фестивале "Балтийский дом" он получил приз зрительских симпатий для эстонского театра Р.А.А.А.М. В 2019 году эстонский дипломат приезжал в Карелию поддержать на суде политзаключенного историка общества Мемориал Юрий Дмитриева.

Наталия Медведева
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эстония персона нон грата Март Лятте
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