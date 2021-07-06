UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия задержала дипломата Эстонии – Таллин отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 18:41
Россия задержала дипломата Эстонии – Таллин отреагировал - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)
дополнено

Россия объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом сообщает Интерфакс

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Сообщается, что ФСБ РФ задержала Лятте якобы "при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина".

Как отмечают в ФСБ, к эстонскому дипломату "будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

ДОПОЛНЕНО В 19:20: Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что обвинения России безосновательны, передает delfi.ee

"Это еще один пример незаинтересованности России в дружеских отношениях с соседними странами. Эстония осуждает такую ​​провокацию", – отмечают в МИД страны. 

По информации эстонских дипломатов, Лятте был задержан на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
задержание эстония дипломат консул
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 