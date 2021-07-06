Россия задержала дипломата Эстонии – Таллин отреагировал

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Россия объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом сообщает Интерфакс.

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Сообщается, что ФСБ РФ задержала Лятте якобы "при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина".

Как отмечают в ФСБ, к эстонскому дипломату "будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

ДОПОЛНЕНО В 19:20: Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что обвинения России безосновательны, передает delfi.ee.

"Это еще один пример незаинтересованности России в дружеских отношениях с соседними странами. Эстония осуждает такую ​​провокацию", – отмечают в МИД страны.

По информации эстонских дипломатов, Лятте был задержан на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте.

23 апреля 2021-го Эстония выслала из страны российского дипломата в знак солидарности с Чехией, которая решила выслать из страны "почти всех" российских дипломатов. Это произошло после того, как Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

Станислав Стороженко

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