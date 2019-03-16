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16.03.2019, 08:25

Россия угрожает ответить на новые санкции Канады и США

Россия угрожает ответить на новые санкции Канады и США - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Страна-агрессор назвала новые санкции США и Канады дремучей русофобией

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Россия непременно даст ответ на введенные США и Канадой новые санкции. Об этом заявляет Министерство иностранных дел страны-агрессора.

МИД считает, что США и Канада, вводя новые санкции против российских компаний и граждан, продолжают следовать курсу на полное разрушение отношений с Россией.

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"Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии", – говорится в сообщении.

Вчера США объявили о расширении санкций против России. Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.

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Теги: санкции, МИД
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