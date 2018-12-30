Россия угрожает ответить на размещение в Европе ракет США

Сергей Лавров (фото - пресс-служба Кремля)

В России угрожают принять ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление глава МИДа страны-агрессора Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, он сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение договора.

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"Наши европейские коллеги, ... пока не очень готовы (к самостоятельности - ред.) и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - сказал он.

Следующим шагом будут ответные меры России, заявил Лавров.

В начале месяца российский президент Владимир Путин заявил, что его страна будет разрабатывать баллистические ракеты, запрещенные ДРСМД, если Соединенные Штаты выйдут из него. Накануне США выдвинули Росии ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. 21 октября он принял решение о выходе США из договора РСМД. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.