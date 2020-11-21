Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании

МИД РФ заявил об ответе на санкции, введенные Великобританией против 25 россиян за причастность к смерти Сергея Магнитского

Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании, сообщат МИД РФ.

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Они стали ответом на санкции, в июле введенные Великобританией против 25 россиян за причастность к смерти юриста Сергея Магнитского. Тогда под санкциями оказались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замгенпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и другие.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские санкции были введены "под надуманными и абсурдными предлогами", а по смерти Магнитского якобы были даны исчерпывающие разъяснения.

Захарова назвала британские санкции недружественными действиями и заявила, что на основе принципа взаимности Россия запрещает въезд 25 представителям Великобритании.

Справка. Российский юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина". Условия его содержания правозащитники назвали пыточными.

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Денис Юдин

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