Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании
МИД РФ заявил об ответе на санкции, введенные Великобританией против 25 россиян за причастность к смерти Сергея Магнитского
Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании, сообщат МИД РФ.
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Они стали ответом на санкции, в июле введенные Великобританией против 25 россиян за причастность к смерти юриста Сергея Магнитского. Тогда под санкциями оказались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замгенпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и другие.
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские санкции были введены "под надуманными и абсурдными предлогами", а по смерти Магнитского якобы были даны исчерпывающие разъяснения.
Захарова назвала британские санкции недружественными действиями и заявила, что на основе принципа взаимности Россия запрещает въезд 25 представителям Великобритании.
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