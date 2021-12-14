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РФ запустила фейк о посольстве Украины, чтобы отвлечь от своего скандала с кокаином – МИД

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 22:28
РФ запустила фейк о посольстве Украины, чтобы отвлечь от своего скандала с кокаином – МИД - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел России запустило фейк о работе украинского посольства в Ливане, пытаясь скрыть собственный скандал с контрабандой наркотиков. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

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Сегодня спикер МИД РФ Мария Захарова возмутилась украинским законопроектом о множественном гражданстве, который исключает предоставление такового россиянам, и заявила, что тем временем украинские дипломаты в Ливане якобы за 3000 евро оформляют сирийцам туристическую визу и "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу.

"Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические $20 000 оформляют мигрантам гражданство "незалежной", на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС", – заявила Захарова, отметив, что прочитала об этом в СМИ (где именно – не уточнила).

Украинский МИД утверждает, что цель этого фейка россиян – создать дымовой занавес на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине.

Николенко сообщил о вчерашнем признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов дела о контрабанде кокаина из посольства РФ, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Речь идет о попытке вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 кг кокаина на 35 млн евро.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", – добавил Николенко.

РФ запустила фейк о посольстве Украины, чтобы отвлечь от своего скандала с кокаином – МИД

РФ запустила фейк о посольстве Украины, чтобы отвлечь от своего скандала с кокаином – МИД

  • 2 декабря 2021-го Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов о множественном гражданстве.
  • Спикер Рады Руслан Стефанчук объяснил, что множественное гражданство не может касаться граждан страны, признанной агрессором.
Оксана Житнюк
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Мария Захарова посольство мид рф фейк кокаин Ливан
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