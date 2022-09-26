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Россиянам запретили въезд в Польшу также по морю и самолетами

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26.09.2022, 16:36
Россиянам запретили въезд в Польшу также по морю и самолетами - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

С сегодняшнего дня, 26 сентября, для граждан России ограничен въезд в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Министр внутренних дел Польши своим приказом запретил гражданам РФ въезд на территорию Польши с деловой, спортивной, туристической или культурной целью наземными путями. Запрет начал действовать с 19 сентября.

Ограничения для россиян действуют во всех пунктах пропуска внешней границы ЕС. Если перевозчик возьмет на борт лицо, не имеющее права въезда в ЕС через польский пограничный пункт, он будет обязан вернуть это лицо за свой счет.

Вместе с тем ограничения сохранят "взаимно согласованные оправданные исключения для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей вида на жительство", чтобы предоставить возможность оппонентам режима диктатора Владимира Путина покинуть территорию РФ.

  • 31 августа Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает.
Вадим Ребрина
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Россия польша туризм въезд
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