Россиянам запретили въезд в Польшу также по морю и самолетами

С сегодняшнего дня, 26 сентября, для граждан России ограничен въезд в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Министр внутренних дел Польши своим приказом запретил гражданам РФ въезд на территорию Польши с деловой, спортивной, туристической или культурной целью наземными путями. Запрет начал действовать с 19 сентября.

Ограничения для россиян действуют во всех пунктах пропуска внешней границы ЕС. Если перевозчик возьмет на борт лицо, не имеющее права въезда в ЕС через польский пограничный пункт, он будет обязан вернуть это лицо за свой счет.

Вместе с тем ограничения сохранят "взаимно согласованные оправданные исключения для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей вида на жительство", чтобы предоставить возможность оппонентам режима диктатора Владимира Путина покинуть территорию РФ.

31 августа Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает.

Вадим Ребрина

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