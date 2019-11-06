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Россияне хотят перемен, но не хотят менять Путина - опрос

Россияне хотят перемен, но не хотят менять Путина - опрос - Фото
Флаг России Фото: pixabay.com
06.11.2019, 14:50

За смену власти в России высказались только 13%

Более половины россиян считают, что нужны решительные перемены, свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-Центром и Московским центром Карнеги.

С июля 2017 года количество граждан России, уверенных, что стране нужны масштабные перемены, значительно выросло. Если в 2017 году так считали 42% россиян, то в июле 2019 года их стало 59%. Доля тех, кто, наоборот, считает, что никаких перемен не нужно, или затрудняется с ответом, упала - с 18% до 10%.

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Больше всего россиян беспокоит уровень жизни, пенсии и зарплаты - о необходимости изменений в этой сфере сообщили 24%. Сменить правительство, президента или власть в целом хотели бы только 13%.

Опрос проводился в июле, участвовали 1600 человек по всей территории России.

  • 15 октября был опубликован опрос, согласно которому впервые россияне стали относиться к Украине лучше, чем украинцы к России.
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перемены Россия опрос
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