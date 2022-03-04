Россияне уничтожили ТЭЦ, Сумы и Ахтырка без света – итоги дня на Сумщине

Российские оккупанты полностью уничтожили ТЭЦ в городе Ахтырка и оставили город без отопления, горячей воды и электроэнергии. Также без света – Сумы и Лебедин, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Быстро восстановить тепло в Ахтырке будет невозможно, объяснил Живицкий. Жителей города смогут принять владельцы частных домов в соседних общинах, где есть отопление, добавил глава ОГА. В настоящее время в области электроснабжение восстановили на 80% на временных условиях. В результате атак России на критическую инфраструктуру есть погибшие, говорит Живицкий.

Ситуация на фронте

В Сумской области остановлено движение вражеских колонн техники. На область обрушились сильные удары российской авиации. Атаке подвергались и Сумы. Пока эвакуация из Сум невозможна из-за угрозы расстрела гражданских со стороны россиян, пояснил Живицкий. В оккупированном Тростянце уже четвертый день продолжаются "зверства" оккупантов, добавил он.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.