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Россияне уничтожили ТЭЦ, Сумы и Ахтырка без света – итоги дня на Сумщине

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 05:40
Россияне уничтожили ТЭЦ, Сумы и Ахтырка без света – итоги дня на Сумщине - Фото
Разбитая техника в Сумской области (Фото - Дмитрий Живицкий - Facebook)

Российские оккупанты полностью уничтожили ТЭЦ в городе Ахтырка и оставили город без отопления, горячей воды и электроэнергии. Также без света – Сумы и Лебедин, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Быстро восстановить тепло в Ахтырке будет невозможно, объяснил Живицкий. Жителей города смогут принять владельцы частных домов в соседних общинах, где есть отопление, добавил глава ОГА. В настоящее время в области электроснабжение восстановили на 80% на временных условиях. В результате атак России на критическую инфраструктуру есть погибшие, говорит Живицкий.

Ситуация на фронте

В Сумской области остановлено движение вражеских колонн техники. На область обрушились сильные удары российской авиации. Атаке подвергались и Сумы. Пока эвакуация из Сум невозможна из-за угрозы расстрела гражданских со стороны россиян, пояснил Живицкий. В оккупированном Тростянце уже четвертый день продолжаются "зверства" оккупантов, добавил он.

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Александр Мясищев
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Ахтырка российское вторжение Ахтырская ТЭЦ
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