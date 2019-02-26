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26.02.2019, 06:16

Россиянин из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии - СМИ

Россиянин из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии - СМИ - Фото
Емельян Гебрев (фото - скриншот видео)

По данным СМИ, на камерах видеонаблюдения у отеля также зафиксирован автомобиль россиянина

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Россиянин, которого называют третьим подозреваемым в покушении на экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, в апреле 2015 года попал на камеры видеонаблюдения у отеля в Софии, где находился офис болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, также пострадавшего от отравления. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным болгарского издания 24 часа, которое ссылается на источники в следственной группе, россиянин, использовавший документы на имя Сергея Федотова, жил в этом отеле в номере 305.

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На камеры видеонаблюдения у отеля также попал его автомобиль, который он брал в Болгарии в аренду.

Издание отмечает, что Емельян Гебрев, который занимается торговлей оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года.

В этот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел в Москву через Стамбул. В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим веществом, относящимся к типу Новичок. Таким же веществом были отравлены и Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил в результате покушения.

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider писали, что настоящее имя Федотова – Денис Сергеев, он высокопоставленный офицер российской военной разведки, предположительно, в звании не ниже подполковника.

Он был в Лондоне в момент отравления Скрипалей. Какую именно роль он играл в операции – неясно, по данным СМИ, следствие полагает, что она была меньшей, чем у Руслана Боширова (Анатолия Чепиги) и Александра Петрова (Александра Мишкина).

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Осенью были обвинены якобы исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. 

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Теги: Сергей Скрипаль, болгария, россиянин, камеры, дело скрипалей, Емельян Гебрев
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