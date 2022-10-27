Российские оккупанты показали союзникам-беларусам NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 – фото
26 октября командному составу армии Беларуси на полигоне "Осиповичский" под Минском показали противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin и ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3. На это обратила внимание OSINT-группа Беларускі Гаюн.
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По данным сообщества, целью мероприятия союзников российских оккупантов было "обобщение опыта войны" РФ против Украины, "чтобы скорректировать боевую подготовку ВС РБ в новом учебном году".
Эти ПТРК поставлялись или продолжают поставляться странами Запада Вооруженным Силам Украины. Вероятно, образцы такого вооружения (или их части вроде "труб") российские захватчики передали союзникам в Беларусь.
Беларускі Гаюн не владеет информацией, "продемонстрировали ли российские коллеги на себе применение западных образцов вооружения".
"Надеемся, что беларуские военные и так уже видели в интернете последствия применения NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 по бронетанковой технике", – подытожили в группе.
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- На фоне угрозы нового вторжения в Украину с севера, в том числе с подключением армии Беларуси, лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что солдаты РБ "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями".
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