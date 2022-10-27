Российские оккупанты показали союзникам-беларусам NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 – фото

26 октября командному составу армии Беларуси на полигоне "Осиповичский" под Минском показали противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin и ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3. На это обратила внимание OSINT-группа Беларускі Гаюн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным сообщества, целью мероприятия союзников российских оккупантов было "обобщение опыта войны" РФ против Украины, "чтобы скорректировать боевую подготовку ВС РБ в новом учебном году".

Эти ПТРК поставлялись или продолжают поставляться странами Запада Вооруженным Силам Украины. Вероятно, образцы такого вооружения (или их части вроде "труб") российские захватчики передали союзникам в Беларусь.

Беларускі Гаюн не владеет информацией, "продемонстрировали ли российские коллеги на себе применение западных образцов вооружения".

"Надеемся, что беларуские военные и так уже видели в интернете последствия применения NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 по бронетанковой технике", – подытожили в группе.

Читайте также: Иран, Сирия, КНДР, Китай, Россия. Угрожает ли миру новая "ось зла"

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.