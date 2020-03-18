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Российские пропагандисты с RT сокращают бюджеты из-за падения курса рубля

Российские пропагандисты с RT сокращают бюджеты из-за падения курса рубля - Фото
Маргарита Симоньян Фото: скриншот с видео
18.03.2020, 20:47

Падение курса рубля вынуждает пропагандистов с RT отказываться от развития и новых проектов

Пропагандистский международный канал RT (ранее Russia Today) вынужден пересматривать бюджет из-за падения курса рубля. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

По ее словам, RT прекращает заключать договора, направленны на развитие и новые проекты, пересматривается бюджет.

"Мы получаем финансирование в рублях, а тратим, в основном, в валюте, поскольку вещаем за границей. То есть по факту наш бюджет уже сократился почти на столько, на сколько упал рубль", - написала она.

На данный момент курс составляет 82,67 рубля за $1, в начале марта он был 66-67 рублей за $1.

  • Весной 2014 года против руководства Russia Today были введены персональные санкции Евросоюза.
  • 1 января информагенство Sputnik, принадлежащее RT, прекратило свою деятельность в Эстонии из-за санкций ЕС.
  • Сегодня появилась информация, что россСМИ ведут кампанию по дезинформации против Запада в связи с пандемией коронавируса.

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Денис Юдин
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Маргарита Симоньян russia today RT
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