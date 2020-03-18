Российские пропагандисты с RT сокращают бюджеты из-за падения курса рубля

Пропагандистский международный канал RT (ранее Russia Today) вынужден пересматривать бюджет из-за падения курса рубля. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.
По ее словам, RT прекращает заключать договора, направленны на развитие и новые проекты, пересматривается бюджет.
"Мы получаем финансирование в рублях, а тратим, в основном, в валюте, поскольку вещаем за границей. То есть по факту наш бюджет уже сократился почти на столько, на сколько упал рубль", - написала она.
На данный момент курс составляет 82,67 рубля за $1, в начале марта он был 66-67 рублей за $1.
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