Российские пропагандисты с RT сокращают бюджеты из-за падения курса рубля

Маргарита Симоньян Фото: скриншот с видео

Пропагандистский международный канал RT (ранее Russia Today) вынужден пересматривать бюджет из-за падения курса рубля. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

По ее словам, RT прекращает заключать договора, направленны на развитие и новые проекты, пересматривается бюджет.

"Мы получаем финансирование в рублях, а тратим, в основном, в валюте, поскольку вещаем за границей. То есть по факту наш бюджет уже сократился почти на столько, на сколько упал рубль", - написала она.

На данный момент курс составляет 82,67 рубля за $1, в начале марта он был 66-67 рублей за $1.

Весной 2014 года против руководства Russia Today были введены персональные санкции Евросоюза.

1 января информагенство Sputnik, принадлежащее RT, прекратило свою деятельность в Эстонии из-за санкций ЕС.

Сегодня появилась информация, что россСМИ ведут кампанию по дезинформации против Запада в связи с пандемией коронавируса.

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