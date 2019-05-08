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08.05.2019, 16:43

Российских футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме

Российских футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме - Фото
Скриншот с видео

Суд вынес приговор также другим участникам драки

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Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Суд вынес приговор также другим участникам драки. Кирилл Кокорин получил 1,6 года, Александр Протасовицкий - один год и пять месяцев колонии.

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Суд не нашел в действиях футболистов предварительного сговора и исключил квалифицирующий признак из обвинения.

Кокорин и Мамаев останутся под стражей до момента вступления приговора в силу, отметила судья.

8 октября 2018 года в кафе Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака.

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Теги: футбол, Александр Кокорин, Павел Мамаев
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