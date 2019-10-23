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Российский допинг: в США одобрили "закон Родченкова"

Российский допинг: в США одобрили "закон Родченкова" - Фото
Григорий Родченков (Фото: EPA)
23.10.2019, 10:12

За участие в допинговом сговоре предусмотрено до десяти лет лишения свободы

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 октября, одобрила "закон Родченкова", вводящий уголовную ответственность за допинговый сговор, сообщает DW.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат.

По закону за участие в схемах по оказанию влияния на результаты международных соревнований, в которых участвуют спортсмены США, или которые спонсируются американским бизнесом, предусмотрено до десяти лет лишения свободы и штраф до $1 млн.

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Законопроект внесен республиканцами и демократами в обе палаты Конгресса в январе, у него есть существенная поддержка. При его внесении сенатор Шелдон Уайтхаус прямо связал этот закон со скандалом о государственных махинациях с допингом в России. "Реакция WADA и МОК безнадежно отстает от необходимых мер... Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами", - заявил он.

Григорий Родченков, в честь которого был назван закон - информатор WADA о допинговых нарушениях со стороны России. Он прокомментировал принятие закона словами о том, что "борьба с допингом достигает нового уровня эффективности".

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допинг Григорий Родченков закон Родченкова
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