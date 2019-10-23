Российский допинг: в США одобрили "закон Родченкова"

Григорий Родченков (Фото: EPA)

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 октября, одобрила "закон Родченкова", вводящий уголовную ответственность за допинговый сговор, сообщает DW.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат.

По закону за участие в схемах по оказанию влияния на результаты международных соревнований, в которых участвуют спортсмены США, или которые спонсируются американским бизнесом, предусмотрено до десяти лет лишения свободы и штраф до $1 млн.

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Законопроект внесен республиканцами и демократами в обе палаты Конгресса в январе, у него есть существенная поддержка. При его внесении сенатор Шелдон Уайтхаус прямо связал этот закон со скандалом о государственных махинациях с допингом в России. "Реакция WADA и МОК безнадежно отстает от необходимых мер... Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами", - заявил он.

Григорий Родченков, в честь которого был назван закон - информатор WADA о допинговых нарушениях со стороны России. Он прокомментировал принятие закона словами о том, что "борьба с допингом достигает нового уровня эффективности".