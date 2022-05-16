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Российский военный спутник "умер": его запустили на ракете с символом Z – космоблогер

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 06:49
Российский военный спутник
Иллюстративное изображение

Российский военный спутник, который в ночь на 30 апреля был запущен с космодрома Плесецк на околополярную орбиту на ракете "Ангара-1.2", не смог удержаться там и сгорит в атмосфере. Об этом пишет российский космоблогер Анатолий Зак.

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Этот запуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "разрекламировал" в соцсетях сообщением, что на корпус ракеты было нанесено изображение буквы Z – главный символ российской полномасштабной войны против Украины.

Спустя полчаса после запуска Минобороны РФ подтвердило, что все прошло планово, аппарат вышел на расчетную орбиту и получил название "Космос-2555". Космические силы США отслеживали его на орбите 279 х 294 км с наклонением 96,5° (параметры, аналогичные параметрам военных спутников ДЗЗ "ЕМКА-1" и "ЕМКА-2").

"К середине мая 2022 года орбита "Космос-2555" снизилась до 231 х 246,2 км, и каких-либо очевидных попыток поднять ее не замечено. Это свидетельствует о том, что спутник так и не активировали", – пишет Зак.

Читайте также: Китай не ждет российские корабли на своей орбитальной станции: есть проблема с РФ

Американский астронавт Скотт Келли, который активно высказывает поддержку Украине с первых дней вторжения РФ, написал в Twitter: "Российская ракета с буквой "Z" на боку запустила отказавший военный спутник".

"Кажется, что символ "Z", который представляет военные преступления и злодеяния, теперь также является синонимом эпического провала", – подытожил участник четырех космических полетов.

Ресурс Spacenews сообщил о еще одной неудаче, теперь с китайской "частной" компанией iSpace. 13 мая была попытка запуска на орбиту спутника ДЗЗ, которая якобы закончилась фиаско – третьим подряд в истории стартапа.

"Кадры запуска появились на сайте китайской соцсети вскоре после запуска, но затем последовал период молчания, намного превышающий время, когда аналогичный запуск мог быть объявлен успешным", – отметили на сайте.

Евгений Пилипенко
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