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Российский пропагандист Соловьев стал персоной нон-грата в Латвии за глорификацию нацизма

18.02.2021, 14:43
Российский пропагандист Соловьев стал персоной нон-грата в Латвии за глорификацию нацизма - Фото
Владимир Соловьев (Фото – Дмитрий Рожков)

Российский пропагандист Владимир Соловьев стал персоной нон-грата в Латвии за прославление нацизма. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

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"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", – написал Ринкевичс.

В понедельник, 15 февраля, Соловьев в своей телепрограмме заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения, и привел в пример Адольфа Гитлера и немецкого диверсанта Отто Скорцени.

"Вот Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником", – заявил Соловьев.

"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны", – продолжил Соловьев.

Соловьев неоднократно рассуждал о якобы нацизме в Украине. "Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины", – заявил он в мае 2020 года.

Денис Юдин
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Латвия российская пропаганда персона нон-грата владимир соловьев Эдгар Ринкевичс
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