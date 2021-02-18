Российский пропагандист Соловьев стал персоной нон-грата в Латвии за глорификацию нацизма

Российский пропагандист Владимир Соловьев стал персоной нон-грата в Латвии за прославление нацизма. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

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"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", – написал Ринкевичс.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

В понедельник, 15 февраля, Соловьев в своей телепрограмме заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения, и привел в пример Адольфа Гитлера и немецкого диверсанта Отто Скорцени.

"Вот Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником", – заявил Соловьев.

"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны", – продолжил Соловьев.

Соловьев неоднократно рассуждал о якобы нацизме в Украине. "Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины", – заявил он в мае 2020 года.

В ноябре 2019 года нардеп Алексей Гончаренко сообщил со ссылкой на ответ СБУ, что против Соловьева открыты два уголовных дела за посягательство на территориальную целостность Украины.

8 февраля 2021 года в Латвии на год запретили трансляцию канала Россия РТР, в том числе из-за агрессивных высказываний Соловьева против Украины.

15 февраля 2021 года стало известно, что Соловьев был заблокирован в соцсети Clubhouse.

Денис Юдин

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