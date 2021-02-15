Российского пропагандиста заблокировали в Clubhouse

Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

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Формулировка сети гласит, что Соловьева заблокировали "за потенциальное нарушение правил доверия и безопасности сервиса".

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что нужно знать о "ценности свободы слова" на этой площадке", – написал пропагандист.

Он написал, что "ждет реакции Роскомнадзора".

Clubhouse – аудио-соцсеть, где пользователи могут создавать общие комнаты до тысячи человек для совместных бесед. Сейчас зарегистрироваться в ней могут пользователи iPhone по приглашению уже зарегистрированных пользователей.

Clubhouse стал популярным благодаря подписчикам-селебритиз, таким, как рэпер Дрейк, актер Джаред Лето.

14 февраля американский бизнесмен Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в Clubhouse.







Вадим Ребрина

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