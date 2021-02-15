Российского пропагандиста заблокировали в Clubhouse
15.02.2021, 20:39
Владимир Соловьев (скриншот с видео)
Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
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Формулировка сети гласит, что Соловьева заблокировали "за потенциальное нарушение правил доверия и безопасности сервиса".
"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что нужно знать о "ценности свободы слова" на этой площадке", – написал пропагандист.
Он написал, что "ждет реакции Роскомнадзора".
- Clubhouse – аудио-соцсеть, где пользователи могут создавать общие комнаты до тысячи человек для совместных бесед. Сейчас зарегистрироваться в ней могут пользователи iPhone по приглашению уже зарегистрированных пользователей.
- Clubhouse стал популярным благодаря подписчикам-селебритиз, таким, как рэпер Дрейк, актер Джаред Лето.
- 14 февраля американский бизнесмен Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в Clubhouse.
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