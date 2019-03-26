С первым женским дуэтом в космосе повременят: скафандр грудь жмет

Фото: пресс-служба Роскосмоса

В пятницу, 29 марта, на орбите не будет установлен новый рекорд: первый выход в открытый космос женского дуэта в составе американок Энн Макклейн и Кристины Кох. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Первоначальные планы пришлось скорректировать из-за того, что 23 марта при выходе за пределы МКС Макклейн выяснила, что ей будет намного удобнее в верхней части скафандра размера "М", а к пятнице на станции успеют подготовить только один торс скафандра такого размера - для Кох.

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В прошлый раз астронавты начали замену устаревших внешних батарей на новые литий-ионные.

В пятницу эту работу должны закончить Кох и Ник Хейг, который выходил в космос в прошлый раз. Выход запланирован на 14:20 по киевскому времени.

Макклейн в открытом космосе (нажмите, чтобы увеличить):

"Селфи-селфи" Хейга:

Верхний ряд: Макклейн, Олег Кононенко и Давид Сен-Жак; нижний - Хейг, Алексей Овчинин и Кох:

Все выходы в открытый космос на МКС по годам и по типу скафандра - американский и советский/российский:

Макклейн вернется в открытый космос 8 апреля в 14:05, но не с Кох, а с канадцем Давидом Сен-Жаком.

Фото: NASA, Роскосмос