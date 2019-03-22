Выход и работа астронавтов NASA в открытом космосе: трансляция

Сегодня, 22 марта, американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг выйдут в открытый космос, чтобы снаружи Международной космической станции начать процесс замены батарейных элементов. YouTube-канал NASA ведет трансляцию.

Открытие шлюза в космическое пространство состоится примерно в 14:00 по киевскому времени.

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Пока что Макклейн и Хейг, а также остальные члены экипажа станции, ведут последние приготовления.

Астронавты заменят никель-водородные батареи на одной из ферм с солнечными панелями новыми, более мощными литий-ионными, которые доставили на МКС в сентябре 2018 года на японском грузовике Kounotori H-II.

Слева направо: Кристина Кох, Энн Макклейн и Ник Хейг (фото - NASA)

Хейг лишь недавно прибыл на МКС.

Это уже 214-й выход в открытый космос для обслуживания орбитальной станции, расположенной на высоте около 400 км над Землей.

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