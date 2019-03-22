Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Скафандр Энн Макклейн - с красными полосами, у Ника Хейга - без. В открытом космосе астронавты проработают около 6,5 ч. У обоих это дебют за бортом.

Реклама
Реклама

Сегодня, 22 марта, американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг выйдут в открытый космос, чтобы снаружи Международной космической станции начать процесс замены батарейных элементов. YouTube-канал NASA ведет трансляцию.

Открытие шлюза в космическое пространство состоится примерно в 14:00 по киевскому времени.

Реклама

Пока что Макклейн и Хейг, а также остальные члены экипажа станции, ведут последние приготовления.

Астронавты заменят никель-водородные батареи на одной из ферм с солнечными панелями новыми, более мощными литий-ионными, которые доставили на МКС в сентябре 2018 года на японском грузовике Kounotori H-II.

Слева направо: Кристина Кох, Энн Макклейн и Ник Хейг (фото - NASA)

Хейг лишь недавно прибыл на МКС.

Это уже 214-й выход в открытый космос для обслуживания орбитальной станции, расположенной на высоте около 400 км над Землей.

Читайте также: NASA проведет первый полностью женский выход в открытый космос

Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, космос, мкс, трансляция, Ник Хейг, скафандр, кристина кох
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Выход и работа астронавтов NASA в открытом космосе: трансляция
Выход и работа астронавтов NASA в открытом космосе: трансляция
СБУ говорит, что предотвратила теракт РФ в метро Харькова: видео
СБУ говорит, что предотвратила теракт РФ в метро Харькова: видео
Выборы-2019: Тимошенко не раз встречалась с Аваковым - Схемы
Выборы-2019: Тимошенко не раз встречалась с Аваковым - Схемы
Транспорт Тепловозы General Electric доукомплектовали и передали УЗ
АМКУ оштрафовал операторов Е-площадок по оценке недвижимости
Недвижимость АМКУ оштрафовал операторов Е-площадок по оценке недвижимости
Посольство США раскритиковало изменение устава Нафтогаза
ТЭК Посольство США раскритиковало изменение устава Нафтогаза
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Выход и работа астронавтов NASA в открытом космосе: трансляция
Выход и работа астронавтов NASA в открытом космосе: трансляция
СБУ говорит, что предотвратила теракт РФ в метро Харькова: видео
СБУ говорит, что предотвратила теракт РФ в метро Харькова: видео 11:28
Выборы-2019: Тимошенко не раз встречалась с Аваковым - Схемы
Выборы-2019: Тимошенко не раз встречалась с Аваковым - Схемы 09:38
Результаты отборочных матчей Евро-2020. Украина начинает сегодня
Результаты отборочных матчей Евро-2020. Украина начинает сегодня 08:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 