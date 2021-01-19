С вандалостойкими туловищами и силиконовыми головами. В Москве установят две фигуры Берии

Две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии установит российская госкорпорация Росатом в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает российское издание Открытые медиа.

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Смету на создание экспозиции с манекенами Берии издание обнаружило на сайте госзакупок, информацию подтвердил представитель Росатома.

Решение установить фигуры Берии в российской госкорпорации объяснили тем, что он курировал атомный проект СССР.

За создание экспозиции, посвященной советскому атомному проекту, Росатом заплатит 1,28 млрд рублей (около 488 млн грн).

У каждого из манекенов главы НКВД должны быть "вандалостойкое стеклопластиковое туловище" и "силиконовая голова индивидуального изготовления". Они будут размещены в двух зонах экспозиции: "Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны" и "Семипалатинский полигон и испытание заряда РДС-1 (первой атомной бомбы СССР – ред.)".

СПРАВКА. Лаврентий Берия был наркомом внутренних дел с 1938 по 1945 год, также с 1941 по 1953 год был зампредом советского правительства. Входил в ближайшее окружение Иосифа Сталина. После смерти Сталина был арестован и расстрелян. Берия руководил массовыми репрессиями в СССР и организовывал депортации народов, в том числе крымских татар. Российский суд признал его не подлежащим реабилитации.

В мае 2017 года прокуратура Крыма подписала подозрение Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в деле о насильственном выселении крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Денис Юдин

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