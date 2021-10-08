Самая смертоносная атака с момента ухода США. В Афганистане смертник убил 50 человек

В результате теракта, который осуществил террорист-смертник в шиитской мечети афганского города Кундуз, погибли по меньшей мере 50 человек. Это самое смертоносное нападение с момента ухода из страны американских войск, сообщает BBC.

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Пострадали в результате взрыва более 100 человек. Всего в мечети на пятничной молитве было около 300 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя сунитская террористическая организация Исламское государство.

СПРАВКА. ИГ конфликтует с Талибаном с начала 2015 года. Тогда боевики ИГ, которые воевали в основном в Сирии и Ираке, заявили о создании своей ячейки "ИГ-Хорасан" на территории Афганистана, обвинив Талибан в "преступлениях против религии".

4 октября радикальное исламистское движение Талибан атаковало боевиков террористической группировки Исламского государства в Кабуле. Операция прошла через несколько часов после теракта в мечети Идгах. 3 октября там проходила церемония прощания с матерью официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида. В результате теракта погибли по меньшей мере 12 человек, 32 человека получили ранения.

Вадим Ребрина

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