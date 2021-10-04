Талибы атаковали ячейку ИГ после смертоносного теракта в мечети Кабула
Радикальное исламистское движение Талибан атаковало боевиков террористической группировки Исламского государства в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.
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Талибы захватили террористов ИГ в одном из домов в северной части афганской столицы. Во время налета были "ликвидированы" трое боевиков, которые взорвались с помощью поясов смертников, написал сторонник Талибана Мухаммад Джалал в своем аккаунте в Twitter.
Местные жители сообщали, что на протяжении нескольких часов слышали звуки "тяжелых боев", но не могли понять, что происходит, сообщает dpa.
Операция против ИГ произошла через несколько часов после теракта в мечети Идгах. 3 октября там проходила церемония прощания с матерью официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида.
В результате теракта погибли по меньшей мере 12 человек, а 32 получили ранение. Пятеро из погибших были мирными жителями. По данным СМИ, это была самая смертоносная атака ИГ после ухода американских войск из страны.
- В середине августа 2021-го Талибан захватил почти весь Афганистан.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв. В результате погибли более 170 человек, в том числе американские военные. В это число входят женщины и дети, также ранены несколько охранников Талибана. Ответственность за теракты взяло на себя ИГ.
- 30 августа ИГ обстреляло аэропорт Кабула ракетами, которые попали в разные части столицы.
- 29 сентября Талибан объявил о начале военной операции против местных ячеек ИГ в Кабуле.
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