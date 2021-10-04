Талибы атаковали ячейку ИГ после смертоносного теракта в мечети Кабула

Радикальное исламистское движение Талибан атаковало боевиков террористической группировки Исламского государства в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Талибы захватили террористов ИГ в одном из домов в северной части афганской столицы. Во время налета были "ликвидированы" трое боевиков, которые взорвались с помощью поясов смертников, написал сторонник Талибана Мухаммад Джалал в своем аккаунте в Twitter.

Местные жители сообщали, что на протяжении нескольких часов слышали звуки "тяжелых боев", но не могли понять, что происходит, сообщает dpa.

Операция против ИГ произошла через несколько часов после теракта в мечети Идгах. 3 октября там проходила церемония прощания с матерью официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида.

В результате теракта погибли по меньшей мере 12 человек, а 32 получили ранение. Пятеро из погибших были мирными жителями. По данным СМИ, это была самая смертоносная атака ИГ после ухода американских войск из страны.

СПРАВКА. ИГ конфликтует с Талибаном с начала 2015 года. Тогда боевики ИГ, которые воевали в основном в Сирии и Ираке, заявили о создании своей ячейки "ИГ-Хорасан" на территории Афганистана, обвинив Талибан в "преступлениях против религии".

Читайте также: США ликвидировали двух высокопоставленных террористов ИГ при авиаударе в Афганистане

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.