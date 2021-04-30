Самолет с самыми большими крыльями во второй раз в истории поднялся в небо – видео

Самолет Stratolaunch Roc во второй раз в истории поднялся в воздух – компания-производитель сообщила, что все результаты испытаний соответствуют ожиданиям. Об этом сообщает The Drive.

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Just completely a low approach over the runway. pic.twitter.com/UCEINXBQBi — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

Новый испытательный полет Roc подчеркивает, что компания Stratolaunch сохраняет приверженность планам по использованию своего самолета для поддержки будущих перспективных проектов аэрокосмических разработок, пишет The Drive.

СПРАВКА. Stratolaunch Model 351 – американский самолет-носитель, элемент авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch. Самолет имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Размах крыльев – 385 футов (117 м). Максимальная скорость: 853 км/ч. Первый полет совершил 13 апреля 2019 года.

Отмечается, что самолет планируют использовать для перевозки грузов необычной формы и габаритов.

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

В 2019 году Холдинговая компания Vulcan, принадлежавшая покойному миллиардеру Полу Аллену (соучредителю Microsoft, который умер в октябре 2018 года), выставила на продажу Stratolaunch за $400 млн.

Станислав Стороженко

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