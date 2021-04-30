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Самолет с самыми большими крыльями во второй раз в истории поднялся в небо – видео

30.04.2021, 15:06
Самолет с самыми большими крыльями во второй раз в истории поднялся в небо – видео - Фото
Фото - Twitter Stratolaunch

Самолет Stratolaunch Roc во второй раз в истории поднялся в воздух – компания-производитель сообщила, что все результаты испытаний соответствуют ожиданиям. Об этом сообщает The Drive.

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Новый испытательный полет Roc подчеркивает, что компания Stratolaunch сохраняет приверженность планам по использованию своего самолета для поддержки будущих перспективных проектов аэрокосмических разработок, пишет The Drive.

СПРАВКА. Stratolaunch Model 351 – американский самолет-носитель, элемент авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch. Самолет имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Размах крыльев – 385 футов (117 м). Максимальная скорость: 853 км/ч. Первый полет совершил 13 апреля 2019 года.

Отмечается, что самолет планируют использовать для перевозки грузов необычной формы и габаритов. 

Станислав Стороженко
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Stratolaunch самолет испытания полет
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