Самолет с самыми большими крыльями во второй раз в истории поднялся в небо – видео

Самолет Stratolaunch Roc во второй раз в истории поднялся в воздух – компания-производитель сообщила, что все результаты испытаний соответствуют ожиданиям. Об этом сообщает The Drive.

Just completely a low approach over the runway. pic.twitter.com/UCEINXBQBi

Новый испытательный полет Roc подчеркивает, что компания Stratolaunch сохраняет приверженность планам по использованию своего самолета для поддержки будущих перспективных проектов аэрокосмических разработок, пишет The Drive.

СПРАВКА. Stratolaunch Model 351 – американский самолет-носитель, элемент авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch. Самолет имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Размах крыльев – 385 футов (117 м). Максимальная скорость: 853 км/ч. Первый полет совершил 13 апреля 2019 года.

Отмечается, что самолет планируют использовать для перевозки грузов необычной формы и габаритов.

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x